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10 липня 2020, 09:46 5

В Україні новий рекорд по коронавірусу: за добу одужали понад 1000 осіб

10 липня 2020, 09:46 5
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За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Києві, у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях
За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Києві, у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб. В країні новий рекорд по COVID-19, за добу одужали 1 016 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві - 118.

У Луганській області за останню добу не зафіксували жодного нового випадку інфікування.

За минулу добу в цілому було здійснено 27 281 тестування. З них 13 134 дослідження - методом ПЛР, а також 14 147 досліджень методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2060 випадків;
  • Волинська область — 2932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1137 випадків;
  • Донецька область — 751 випадок;
  • Житомирська область — 1512 випадків;
  • Закарпатська область — 3734 випадки;
  • Запорізька область — 610 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2915 випадків;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 5990 випадків;
  • Київська область — 2940 випадків;
  • Львівська область — 6763 випадки;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 467 випадків;
  • Одеська область — 2108 випадків;
  • Полтавська область — 330 випадків;
  • Рівненська область — 4454 випадки;
  • Сумська область — 332 випадки;
  • Тернопільська область — 2174 випадки;
  • Харківська область — 2577 випадків;
  • Херсонська область — 203 випадки;
  • Хмельницька область — 881 випадок;
  • Чернівецька область — 5096 випадків;
  • Черкаська область — 725 випадків;
  • Чернігівська область — 592 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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