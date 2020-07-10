В Україні новий рекорд по коронавірусу: за добу одужали понад 1000 осіб

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Києві, у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Києві, у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб. В країні новий рекорд по COVID-19, за добу одужали 1 016 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві - 118.

У Луганській області за останню добу не зафіксували жодного нового випадку інфікування.

За минулу добу в цілому було здійснено 27 281 тестування. З них 13 134 дослідження - методом ПЛР, а також 14 147 досліджень методом ІФА.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2060 випадків;

Волинська область — 2932 випадки;

Дніпропетровська область — 1137 випадків;

Донецька область — 751 випадок;

Житомирська область — 1512 випадків;

Закарпатська область — 3734 випадки;

Запорізька область — 610 випадків;

Івано-Франківська область — 2915 випадків;

Кіровоградська область — 670 випадків;

м. Київ — 5990 випадків;

Київська область — 2940 випадків;

Львівська область — 6763 випадки;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 467 випадків;

Одеська область — 2108 випадків;

Полтавська область — 330 випадків;

Рівненська область — 4454 випадки;

Сумська область — 332 випадки;

Тернопільська область — 2174 випадки;

Харківська область — 2577 випадків;

Херсонська область — 203 випадки;

Хмельницька область — 881 випадок;

Чернівецька область — 5096 випадків;

Черкаська область — 725 випадків;

Чернігівська область — 592 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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