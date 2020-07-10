В Україні новий рекорд по коронавірусу: за добу одужали понад 1000 осіб
В Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб. В країні новий рекорд по COVID-19, за добу одужали 1 016 пацієнтів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 1016 пацієнтів. Це наш рекорд", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, за останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області - 74 та місті Києві - 118.
У Луганській області за останню добу не зафіксували жодного нового випадку інфікування.
За минулу добу в цілому було здійснено 27 281 тестування. З них 13 134 дослідження - методом ПЛР, а також 14 147 досліджень методом ІФА.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2060 випадків;
- Волинська область — 2932 випадки;
- Дніпропетровська область — 1137 випадків;
- Донецька область — 751 випадок;
- Житомирська область — 1512 випадків;
- Закарпатська область — 3734 випадки;
- Запорізька область — 610 випадків;
- Івано-Франківська область — 2915 випадків;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 5990 випадків;
- Київська область — 2940 випадків;
- Львівська область — 6763 випадки;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 467 випадків;
- Одеська область — 2108 випадків;
- Полтавська область — 330 випадків;
- Рівненська область — 4454 випадки;
- Сумська область — 332 випадки;
- Тернопільська область — 2174 випадки;
- Харківська область — 2577 випадків;
- Херсонська область — 203 випадки;
- Хмельницька область — 881 випадок;
- Чернівецька область — 5096 випадків;
- Черкаська область — 725 випадків;
- Чернігівська область — 592 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)