У "Слузі народу" проти онлайн-голосування на місцевих виборах

Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня

Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня

Фото: flickr

Місцеві вибори в жовтні 2020 року неможливо провести у форматі онлайн.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За його словами, онлайн-голосування - це не варіант для України, так як організувати процес технічно неможливо за такий короткий час.

Наразі вибори онлайн в Україні провести неможливо – немає механізмів якісного захисту даних. Неможливо якісно і швидко зараз організувати онлайн-вибори з гарантією того, що це буде саме ваш голос", – сказав голова партії.

Корнієнко також зазначив, що це питання потребує подальшого опрацювання.

Він додав, що ЦВК напрацьовує декілька сценаріїв проведення місцевих виборів із врахуванням епідемії коронавірусу.

Якщо буде серйозний карантин, то будуть заходи, спрямовані на соціальну дистанцію. У такому випадку будуть чималі черги на вулиці", – зазначив він.

Нагадаємо, профільний Комітет рекомендував Верховній Раді провести чергові місцеві вибори 25 жовтня.