В "Слуге народа" против онлайн-голосования на местных выборах

Местные выборы запланированы на 25 октября

Местные выборы запланированы на 25 октября

Фото: flickr

Местные выборы в октябре 2020 года невозможно провести в формате онлайн.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По его словам, онлайн-голосование - это не вариант для Украины, так как организовать процесс технически невозможно за такое короткое время.

Сейчас выборы онлайн в Украине провести невозможно - нет механизмов качественной защиты данных. Невозможно качественно и быстро сейчас организовать онлайн-выборы с гарантией того, что это будет именно ваш голос", - сказал председатель партии.

Корниенко также отметил, что этот вопрос требует дальнейшей обработки.

Он добавил, что ЦИК нарабатывает несколько сценариев проведения местных выборов с учетом эпидемии коронавируса.

Если будет серьезный карантин, то будут меры, направленные на социальную дистанцию. В таком случае будут большие очереди на улице", - отметил он.

Напомним, профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде провести очередные местные выборы 25 октября.