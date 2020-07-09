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09 июля 2020, 16:16 16

Профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде провести очередные местные выборы 25 октября – Андрей Клочко

09 июля 2020, 16:16 16
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Соответствующее решение на заседании Комитета в четверг, 9 июля, поддержали 15 депутатов
Соответствующее решение на заседании Комитета в четверг, 9 июля, поддержали 15 депутатов
Фото: Андрей Клочко Facebook
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Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект Постановления «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» (р/н 3809) в целом с технико-юридическим доработкой.

Об этом пишет RegioNews.

Проектом Постановления предлагается назначить на воскресенье 25 октября 2020 года очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

Кроме того, согласно Постановлению, выборы не будут проходить на территории АРК и Севастополь и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также, согласно с проектом Постановления, местные выборы не состоятся в Донецкий и Луганский областные советы.

Во время рассмотрения именно этого вопроса развернулась дискуссия.

Объяснил ситуацию председатель Комитета Андрей Клочко:

Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей можно проводить лишь с учетом интересов всех жителей этих областей. Сейчас этого сделать невозможно. Ведь люди, которые проживают в отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, и не будут принимать участие в этих выборах. Таким образом, облсоветы будут представлять интересы лишь части областей, которые подконтрольны Украине", – отметил парламентарий.

Он также отметил, что выборы в Луганский и Донецкий областные советы обязательно состоятся, когда эти территории перейдут под полный контроль Украины.

На заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, которое состоялось в режиме...

Опубликовано Андрей Клочко Четверг, 9 июля 2020 г.

Напомним, 8 июля в Верховную Раду внесли проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

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