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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 21:10 2

Нардеп Качура очолив кримську організацію партії "Слуга народу"

08 липня 2020, 21:10 2
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Фото: Facebook
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Народний депутат Олександр Качура очолив кримську республіканську організацію партії "Слуга Народу".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Це – не проста формальність і не організація, що існує лише "на папері". А реальний інструмент боротьби за відновлення територіальної цілісності України та повернення Криму", - йдеться в повідомленні.

У правлячій партії зазначають, що їхньою головною метою є захист прав українських громадян, які живуть на тимчасово окупованому півострові, а також кримчан, які виїхали на підконтрольні Україні території.

Ми також будемо боротися за повернення незаконно утримуваних в Криму та в Росії українців. Наша позиція незмінна: Крим був і лишається невід’ємною частиною України", - додали в "Слузі народу".

У партії наголошують, що не визнають анексії півострова та примусової паспортизації місцевого населення, а також висловили протест проти мілітаризації півострова та примусового призову громадян до армії країни-агресора.

Нагадаємо, кандидатів у мери від "Слуги народу" ймовірно перевірятимуть на поліграфі.

призначення Крим Слуга народа партія Місцеві вибори Олександр Качура
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