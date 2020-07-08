Нардеп Качура очолив кримську організацію партії "Слуга народу"

Раніше він заявляв про наміри балотуватися у мери Києва

Раніше він заявляв про наміри балотуватися у мери Києва

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Це – не проста формальність і не організація, що існує лише "на папері". А реальний інструмент боротьби за відновлення територіальної цілісності України та повернення Криму", - йдеться в повідомленні.

У правлячій партії зазначають, що їхньою головною метою є захист прав українських громадян, які живуть на тимчасово окупованому півострові, а також кримчан, які виїхали на підконтрольні Україні території.

Ми також будемо боротися за повернення незаконно утримуваних в Криму та в Росії українців. Наша позиція незмінна: Крим був і лишається невід’ємною частиною України", - додали в "Слузі народу".

У партії наголошують, що не визнають анексії півострова та примусової паспортизації місцевого населення, а також висловили протест проти мілітаризації півострова та примусового призову громадян до армії країни-агресора.

Нагадаємо, кандидатів у мери від "Слуги народу" ймовірно перевірятимуть на поліграфі.