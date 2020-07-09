Больше всего популистских законопроектов подали фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ

"Слуги народа" возглавили рейтинг финансовых популистов Рады

"Слуги народа" возглавили рейтинг финансовых популистов Рады

Фото: flickr

Депутаты фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в Верховную Раду наибольшее количество популистских и нереалистичных законопроектов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

Комитет проанализировал экспертные заключения Министерства финансов по законопроектам, и пришел к выводу, что негативные выводы получил каждый третий законопроект.

Больше всего нереалистичных законопроектов зарегистрировали депутаты фракции "Слуга народа". Из всего 203 нереалистичных законопроектов депутаты монобольшинства были среди авторов 108 законопроектов", - говорится в сообщении.

Также среди лидеров популизма депутаты фракции ОПЗЖ, они подали 61 нереалистичный законопроект. Третью строчку занимает фракция "Батькивщина" с показателем 42 популистских проекта закона.

Меньше всего популистских законопроектов у депутатов "Европейской солидарности" (22 проекта) и "Голоса" (21 проект). Депутаты разных фракций могли быть среди авторов одного и того же законопроекта", - добавили в Комитете избирателей.

Напомним, Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК.