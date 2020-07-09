09:56  09 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев
10:32  09 июля
В Черновицкой области до сих пор подтоплены 4 населенных пункта
08:21  09 июля
Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 12:30 4

Больше всего популистских законопроектов подали фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ

09 июля 2020, 12:30 4
Читайте також українською мовою
"Слуги народа" возглавили рейтинг финансовых популистов Рады
"Слуги народа" возглавили рейтинг финансовых популистов Рады
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Депутаты фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в Верховную Раду наибольшее количество популистских и нереалистичных законопроектов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

Комитет проанализировал экспертные заключения Министерства финансов по законопроектам, и пришел к выводу, что негативные выводы получил каждый третий законопроект.

Больше всего нереалистичных законопроектов зарегистрировали депутаты фракции "Слуга народа". Из всего 203 нереалистичных законопроектов депутаты монобольшинства были среди авторов 108 законопроектов", - говорится в сообщении.

Также среди лидеров популизма депутаты фракции ОПЗЖ, они подали 61 нереалистичный законопроект. Третью строчку занимает фракция "Батькивщина" с показателем 42 популистских проекта закона.

Меньше всего популистских законопроектов у депутатов "Европейской солидарности" (22 проекта) и "Голоса" (21 проект). Депутаты разных фракций могли быть среди авторов одного и того же законопроекта", - добавили в Комитете избирателей.

Напомним, Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК.

закон Слуга народа ОПЗЖ Верховная Рада комитет избиратели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардеп Качура возглавил крымскую организацию партии "Слуга народа"
08 июля 2020, 21:10
ЦИК зарегистрировала Свидерскую нардепом вместо Вакарчука
08 июля 2020, 19:57
Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена
08 июля 2020, 16:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »