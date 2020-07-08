Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена

На цю посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський

На цю посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський

Фото: Facebook

Кабінет міністрів 8 липня призначив Тараса Креміня новим Уповноваженим по захисту державної мови.

Про це у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан, передає RegioNews. Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Креміня Тараса Дмитровича", - написав Мокан. Відомо, що Тарас Кремінь - професор Миколаївського національного аграрного університету та Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти У 2014 - 2019 роках він був народним депутатом від партії "Народний фронт". Нагадаємо, 24 квітня мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку через невиплату зарплати.

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