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08 липня 2020, 12:41 5

Кандидатів у мери від "Слуги народу" ймовірно перевірятимуть на поліграфі

08 липня 2020, 12:41 5
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Перевірка відбуватиметься за добровільною згодою претендента
Перевірка відбуватиметься за добровільною згодою претендента
Фото з відкритих джерел
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«Слуги народу" планують висувати кандидатів на міських голів обласних центрів після добровільної перевірки на детекторі брехні

Про на телеканалі ZIK заявив народний депутат України від "Слуги народу" Василь Мокан.

Коментуючи питання про підготовку до місцевих виборів, нардеп зауважив:

Безумовно, партія "Слуга народу" планує висувати кандидатів в обласних центрах у тому числі. Зараз проходить процес підбирання найбільш рейтингових і найбільш підходящих кандидатур. Хоча вважаю, що чим вищою буде конкуренція на місцевих виборах, тим якісніші будуть обрані представницькі органи на місцях, і в рамках децентралізації це, напевно, дуже добре".

Також, розповідаючи про критерії підбору кандидатів, Мокан не виключив перевірок на поліграфі претендентів на посади міських голів.

Не думаю, що це буде масово, бо законодавство такої вимоги не містить. Не виключаю, що за бажанням кандидатів або у партійних організаціях на місцях за добровільною згодою буде проведено (перевірку на поліграфі. - ред.). Мета зрозуміла – підібрати найбільш чесних, доброчесних і найбільш якісних кандидатів на місцевих виборах", – зазначив Василь Мокан.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що рейтинги партії Зеленського на Сході України впали до 27% - СОЦИС

вибори Слуга народа партія мер перевірки поліграф Кандидат
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