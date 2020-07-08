Лідер гурту "ТІК" та радник ексголови Вінницької ОДА заснували політичну партію

Віктор Бронюк та Микола Філонов разом із однодумцями братимуть участь у місцевих виборах на Вінниччині

Віктор Бронюк та Микола Філонов разом із однодумцями братимуть участь у місцевих виборах на Вінниччині

Фото з відкритих джерел

Сьогодні «Партія вінничан» офіційно оприлюднила прізвища своїх засновників

Про це повідомила пресслужба партії на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Як і обіцяли докладно розповідаємо – що спонукало нас створити "Партію вінничан", які цілі нашого об’єднання, хто ідейні натхненники, засновники першої партії Вінниччини, та, власне, що ми можемо сказати своїм землякам", - йдеться у дописі.

Автором ідеї і засновником "Партії вінничан" є радник колишнього голови ВІнницької ОДА Владислава Скальського Микола Філонов, а співзасновником – почесний громадянин Вінниці, фронтмен групи "ТІК" Віктор Бронюк.

Також у дописі йдеться про процедуру реєстрації, основні ідеї та джерела фінансування партії.

Як і обіцяли докладно розповідаємо – що спонукало нас створити "Партію вінничан", які цілі нашого об’єднання, хто ідейні... Опубліковано Партія Вінничан Середа, 8 липня 2020 р.

Довідка: Філонов Микола Валерійович, 25.11.1979 р.н.

Громадянин України, проживає у м. Вінниця

Освіта: Вінницьке училище культури і мистецтв ім. Леонтовича. 1997 р. Спеціальність викладач музики.

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 2015 рік. Спеціальність економіка підприємств.

Трудова діяльність – підприємницька діяльність, в різні роки засновник низки інформаційних ресурсів місцевих та загальноукраїнських.

2015 р. помічник голови Вінницької ОДА

2016 р. радник голови Вінницької ОДА.

2016 – 2017 радник голови Вінницької ОДА

2017-2020 директор центру суспільно-політичного моніторингу "Вектор".

Бронюк Віктор Володимирович, 24.03.1979 р.н. український музикант, лідер гурту ТіК.

Здобув дві освіти. Закінчив Барське педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету.

У 2005 році Віктор Бронюк створив гурт, який невдовзі стає відомим під назвою ТіК (Тверезість і Культура).

28 серпня 2015 року отримав звання "Почесний громадянин Вінниці", а 20 жовтня 2015-го - церковну медаль "За жертовність і любов до України".

Нагадаємо, "Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області.