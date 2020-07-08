Нардеп Качура возглавил крымскую организацию партии "Слуга народа"
Народный депутат Александр Качура возглавил крымскую республиканскую организацию партии "Слуга народа".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.
Это - не простая формальность и не организация, существующая только "на бумаге". А реальный инструмент борьбы за восстановление территориальной целостности Украины и возвращения Крыма", - говорится в сообщении.
В правящей партии отмечают, что их главной целью является защита прав украинских граждан, которые живут на временно оккупированной полуострове, а также крымчан, выехавших на подконтрольные Украине территории.
Мы также будем бороться за возвращение незаконно удерживаемых в Крыму и в России украинцев. Наша позиция неизменна: Крым был и остается неотъемлемой частью Украины", - добавили в "Слуге народа".
В партии отмечают, что не признают аннексии полуострова и принудительной паспортизации местного населения, а также выразили протест против милитаризации полуострова и принудительного призыва граждан в армию страны-агрессора.
Напомним, кандидатов в мэры от "Слуги народа" вероятно будут проверять на полиграфе.