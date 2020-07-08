Нардеп Качура возглавил крымскую организацию партии "Слуга народа"

Ранее он заявлял о намерениях баллотироваться в мэры Киева

Ранее он заявлял о намерениях баллотироваться в мэры Киева

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Это - не простая формальность и не организация, существующая только "на бумаге". А реальный инструмент борьбы за восстановление территориальной целостности Украины и возвращения Крыма", - говорится в сообщении.

В правящей партии отмечают, что их главной целью является защита прав украинских граждан, которые живут на временно оккупированной полуострове, а также крымчан, выехавших на подконтрольные Украине территории.

Мы также будем бороться за возвращение незаконно удерживаемых в Крыму и в России украинцев. Наша позиция неизменна: Крым был и остается неотъемлемой частью Украины", - добавили в "Слуге народа".

В партии отмечают, что не признают аннексии полуострова и принудительной паспортизации местного населения, а также выразили протест против милитаризации полуострова и принудительного призыва граждан в армию страны-агрессора.

Напомним, кандидатов в мэры от "Слуги народа" вероятно будут проверять на полиграфе.