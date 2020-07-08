ЦИК зарегистрировала Свидерскую нардепом вместо Вакарчука
8 июля во время очередного заседания Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую, которая зайдет в парламент вместо Святослава Вакарчука.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Отмечается, что Свидерская во время парламентских выборов 2019 года была включена в список партии "Голос" под № 19.
Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения Внеочередного съезда Политической Партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука", - говорится в сообщении.
Он вышел из состава фракции "Голос" в Верховной Раде девятого созыва.
Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.
18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.