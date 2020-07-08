ЦИК зарегистрировала Свидерскую нардепом вместо Вакарчука

Ранее партия "Голос" прекратила депутатские полномочия Вакарчука.

Ранее партия "Голос" прекратила депутатские полномочия Вакарчука.

Фото: Facebook

8 июля во время очередного заседания Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую, которая зайдет в парламент вместо Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Отмечается, что Свидерская во время парламентских выборов 2019 года была включена в список партии "Голос" под № 19.

Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решения Внеочередного съезда Политической Партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука", - говорится в сообщении.

Он вышел из состава фракции "Голос" в Верховной Раде девятого созыва.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.