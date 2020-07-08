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08 липня 2020, 16:36 5

На Буковині Зеленському вручили звернення про порушення закону головою ОДА Осачуком

08 липня 2020, 16:36 5
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Президент не вийшов поспілкуватися з людьми, які чекали на нього біля перинатального центру
Президент не вийшов поспілкуватися з людьми, які чекали на нього біля перинатального центру
Фото: Віталій Мельничук Facebook
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Зеленський попросив людей почекати, а сам, після відвідування перинатального центру, поїхав іншою дорогою до села Рідківці. Туди ж поїхав і заступник голови облради Віталій Мельничук, аби передати главі держави відкрите звернення від керівництва облради про порушення законодавства головою ОДА.

Про це сам Віталій Мельничук написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Візит на Буковину президент розпочав із відвідування обласного перинатального центру в Чернівцях. Під стінами центру зібралися люди, які хотіли поспілкуватися із Зеленським. Президент попросив їх почекати, поки він огляне медичний заклад, але після оглядин вийшов іншою дорогою і поїхав перевіряти школу в Рідківцях у рамках програми "Велике будівництво".

До людей Зеленський так і не вийшов... Осачук повів Президента і тих хто з ним приїхав у Пеританальний центр окремо від...

Опубліковано Віталієм Мельничуком Середа, 8 липня 2020 р.

Зрештою, до людей вийшов нардеп від "Слуги народу" Валерій Божик, який зібрав звернення до президента і теж поїхав геть.

Нардеп Божик зібрав у людей всі пропозиції і зустріч з Президентом Зеленським біля пеританального завершилася так і не...

Опубліковано Віталієм Мельничуком Середа, 8 липня 2020 р.


Заступник голови Чернівецької облради Віталій Мельничук, який чекав главу держави разом із людьми, змушений був наздоганяти президента на власному авто. Аж у Рідківцях чиновнику вдалося передати Зеленському відкрите звернення від керівництва обласної ради у зв'язку з порушеннями Осачуком чинного законодавства і зневагою до депутатського корпусу облради.

В рідних Рідківцях Президенту Зеленському передав від керівництва обласної ради відкрите звернення у зв'язку з порушеннями Осачука і зневагою до депутатського корпусу облради... побачимо реакцію Президента!...

Опубліковано Віталієм Мельничуком Середа, 8 липня 2020 р.

Нині президент завершив брифінг у Рідківцях і поїхав вивчати наслідки повені у селі Маршинці.

Нагадаємо, кілька годин тому Володимир Зеленський прибув на Буковину

Володимир Зеленський Буковина облрада президент депутат ОДА Сергій Осачук візит Чернівецька область
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