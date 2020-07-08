Суд не обрав запобіжного заходу Петру Порошенку
Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк
Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк
Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п`ятому президенту Петру Порошенку.
Про це пише RegioNews.
Перед цим сторона обвинувачення заявила про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
За словами прокурорів, у зв’язку з цим обирати запобіжний захід неможливо.
Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка щодо продажу ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".
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