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08 липня 2020, 17:18 5

Суд не обрав запобіжного заходу Петру Порошенку

08 липня 2020, 17:18 5
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Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк
Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк
Фото: Радіо Свобода
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Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п`ятому президенту Петру Порошенку.

Про це пише RegioNews.

Перед цим сторона обвинувачення заявила про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

За словами прокурорів, у зв’язку з цим обирати запобіжний захід неможливо.

Захист Порошенка при цьому звернув увагу на те, що ще 7 липня обвинувачення просило Печерський райсуд Києва продовжити термін досудового розслідування до 10 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка щодо продажу ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".

суд розслідування кримінальна справа Петро Порошенко зовнішня розвідка
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