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08 липня 2020, 15:17 5

В ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка

08 липня 2020, 15:17 5
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Справа про продаж ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському" порушили за заявою колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова
Справа про продаж ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському" порушили за заявою колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова
Фото: Укрінформ
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Державне бюро розслідувань закрила кримінальне провадження стосовно п'ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалося продажу ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".

Про це пише RegioNews з посиланням на Главком.

Постанова про закриття підписав начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, про що він і заявив в інтерв'ю журналістам "Головкому.

В інтерв'ю Корецький заявив про ряд проваджень з Порошенком, які мають бути закриті за відсутністю складу злочину, в тому числі і по каналу "Прямий".

Також безперспективним він називає і справу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови зовнішньої розвідки. За словами Корецького, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков особисто визнавав безперспективність цієї справи.

Нагадаємо, зараз в Києві суд обирає запобіжний захід Петру Порошенку по справі Сергія Семочка.

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