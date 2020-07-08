В ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка
Державне бюро розслідувань закрила кримінальне провадження стосовно п'ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалося продажу ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".
Про це пише RegioNews з посиланням на Главком.
Постанова про закриття підписав начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, про що він і заявив в інтерв'ю журналістам "Головкому.
В інтерв'ю Корецький заявив про ряд проваджень з Порошенком, які мають бути закриті за відсутністю складу злочину, в тому числі і по каналу "Прямий".
Також безперспективним він називає і справу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови зовнішньої розвідки. За словами Корецького, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков особисто визнавав безперспективність цієї справи.
Нагадаємо, зараз в Києві суд обирає запобіжний захід Петру Порошенку по справі Сергія Семочка.