На Луганщині затримали диверсанта, який хотів підірвати хімічний завод

Він планував підірвати два резервуари з аміаком

Він планував підірвати два резервуари з аміаком

Фото: прокуратура

У Луганській області слідчі СБУ в ході спецоперації затримали диверсанта окупаційної адміністрації РФ, який намагався здійснити диверсію на хімічному заводі.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області, передає RegioNews.

Підозрюваний - громадянин України, він проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР" і з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, він планував підірвати два резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", який відноситься до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки.

Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку", - додали в прокуратурі.

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