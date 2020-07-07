09:54  07 липня
Коронавірус в Україні: число заражених наближається до 50 тисяч
12:14  07 липня
На Донбасі знову відкрився пункт пропуску: бойовики почали пропускати людей
17:52  07 липня
Зведення ООС: сім обстрілів, четверо поранених
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 16:13 4

Вибух газу на Позняках: Київрада виділила для постраждалих 20 мільйонів

07 липня 2020, 16:13 4
Читайте также на русском языке
Кошти будуть спрямовані на ремонт і облаштування нових квартир
Кошти будуть спрямовані на ремонт і облаштування нових квартир
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

7 липня під час пленарного засіданні Київської міської ради депутати підтримали виділення допомоги постраждалим внаслідок вибуху у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

В міській адміністрації зазначають, що кошти передбачені для проведення ремонтних робіт та придбання меблів і побутової техніки в нових квартирах, що пообіцяв надати Офіс президента.

Загалом це 20 мільйонів гривень, їх отримають 40 родин.

Для проведення ремонтних робіт передбачаються кошти у розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Щоб придбати мінімально необхідні меблі для двокімнатної квартири, міська рада заклала суму в 124 тисячі гривень. Для трикімнатної квартири необхідно трохи більше 140 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що матеріальну допомогу від міста у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень отримали вже 30 постраждалих.

Найближчими днями виплати отримають усі. Крім того, фонд "Майбутній Київ" надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів", – сказав він.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Постраждалі від вибуху на столичних Позняках не можуть потрапити до квартири, які минулого тижня розпорядився видати їм президент Володимир Зеленський.

Київ КМДА Будинок вибух газ допомога
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під КМДА лікарі вимагають зберегти центр мікрохірургії ока
07 липня 2020, 14:48
У Києві через витік газу та пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки
07 липня 2020, 14:28
Нардеп Дубінський створив затор у Києві через зйомку проморолика
07 липня 2020, 12:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »