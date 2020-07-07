Вибух газу на Позняках: Київрада виділила для постраждалих 20 мільйонів

Кошти будуть спрямовані на ремонт і облаштування нових квартир

Кошти будуть спрямовані на ремонт і облаштування нових квартир

Фото: Нацполіція

7 липня під час пленарного засіданні Київської міської ради депутати підтримали виділення допомоги постраждалим внаслідок вибуху у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

В міській адміністрації зазначають, що кошти передбачені для проведення ремонтних робіт та придбання меблів і побутової техніки в нових квартирах, що пообіцяв надати Офіс президента.

Загалом це 20 мільйонів гривень, їх отримають 40 родин.

Для проведення ремонтних робіт передбачаються кошти у розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Щоб придбати мінімально необхідні меблі для двокімнатної квартири, міська рада заклала суму в 124 тисячі гривень. Для трикімнатної квартири необхідно трохи більше 140 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що матеріальну допомогу від міста у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень отримали вже 30 постраждалих.

Найближчими днями виплати отримають усі. Крім того, фонд "Майбутній Київ" надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів", – сказав він.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Постраждалі від вибуху на столичних Позняках не можуть потрапити до квартири, які минулого тижня розпорядився видати їм президент Володимир Зеленський.