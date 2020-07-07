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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 14:48 11

Під КМДА лікарі вимагають зберегти центр мікрохірургії ока

07 липня 2020, 14:48 11
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Вони кажуть, що в Україні може не залишитися закладів, де лікуватимуть дітей із травмами очей
Вони кажуть, що в Україні може не залишитися закладів, де лікуватимуть дітей із травмами очей
Фото: pavlovskynews
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7 липня під будівлею КМДА мітингують лікарі з вимогою відновити фінансування і врятувати київський Центр мікрохірургії ока.

Про це повідомляє Хрещатик.News, передає RegioNews.

За словами лікарів київського Центру, після закриття офтальмологічних лікарень в областях, дітей із всієї країни везли до Києва.

Однак відсутність фінансування робить неможливим лікування і в столиці.

Медики вимагають від міської влади включити їхнє питання в повістку сесії, вирішити питання із фінансуванням Центру, а також повернути борги по зарплаті.

Вони також вимагають віддати лікарню під юрисдикцію Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, 6 липня інвестори банку "Аркада" протестували під стінами КМДА і вимагали добудувати їхні квартири.

протест митинг лікарі лікарні КМДА
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