Під КМДА лікарі вимагають зберегти центр мікрохірургії ока
Вони кажуть, що в Україні може не залишитися закладів, де лікуватимуть дітей із травмами очей
Вони кажуть, що в Україні може не залишитися закладів, де лікуватимуть дітей із травмами очей
7 липня під будівлею КМДА мітингують лікарі з вимогою відновити фінансування і врятувати київський Центр мікрохірургії ока.
Про це повідомляє Хрещатик.News, передає RegioNews.
За словами лікарів київського Центру, після закриття офтальмологічних лікарень в областях, дітей із всієї країни везли до Києва.
Однак відсутність фінансування робить неможливим лікування і в столиці.
Медики вимагають від міської влади включити їхнє питання в повістку сесії, вирішити питання із фінансуванням Центру, а також повернути борги по зарплаті.
Вони також вимагають віддати лікарню під юрисдикцію Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, 6 липня інвестори банку "Аркада" протестували під стінами КМДА і вимагали добудувати їхні квартири.
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