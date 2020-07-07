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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 16:13 4

Взрыв газа на Позняках: Киевсовет выделил для пострадавших 20 миллионов

07 июля 2020, 16:13 4
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Средства будут направлены на ремонт и обустройство новых квартир
Средства будут направлены на ремонт и обустройство новых квартир
Фото: Нацполиция
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7 июля во время пленарного заседании Киевского городского совета депутаты поддержали выделение помощи пострадавшим в результате взрыва в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Об этом сообщает пресс служба КГГА, передает RegioNews.

В городской администрации отмечают, что средства предусмотрены для проведения ремонтных работ и приобретения мебели и бытовой техники в новых квартирах, которые пообещал предоставить Офис президента.

В целом это 20 миллионов гривен, их получат 40 семей.

Для проведения ремонтных работ предусматриваются средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Чтобы приобрести минимально необходимую мебель для двухкомнатной квартиры, городской совет заложил сумму в 124 000 гривен. Для трехкомнатной квартиры необходимо немного больше 140 000 гривен", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что материальную помощь от города в размере от 50 до 100 тысяч гривен получили уже 30 пострадавших.

В ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов", - сказал он.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Пострадавшие от взрыва на столичных Позняках не могут попасть в квартиры, которые на прошлой неделе распорядился выдать им президент Владимир Зеленский.

Киев КГГА Дом взрыв газ помощь
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