Нардеп Дубинский создал затор в Киеве из-за съемок проморолика

Один из возможных кандидатов в мэры Киева в час пик поставил свой джип посреди Южного моста

Один из возможных кандидатов в мэры Киева в час пик поставил свой джип посреди Южного моста

Фото: Александр Дубинский Facebook

Председатель Киевской областной организации «Слуги народа» Александр Дубинский снимал проморолик для своей предвыборной кампании на столичном Южном мосту, чем спровоцировал дорожный затор.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Бабель".

Как сообщил "Бабелю" один из читателей, нардеп устроил съемки в час пик. Посередине проезжей части Дубинский со съемочной группой поставил свой зеленый внедорожник "Mercedes-Benz G-Class", а сам пересел на велосипед.

Сам нардеп написал в своем Facebook-группе, что проводил "велоексперимент в столице туйовых велодорожек", двигаясь с Позняков до улицы Пушкинской "по веломаршруту, которого нет". О заторе Дубинский в заметке не упомянул.

Продолжаем вело-эксперимент в столице туйовых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршрута, которого нет #Дубинизмы Опубликовано Dubinsky.pro Понеділок, 6 июля 2020 г.

Напомним, 4 июля Дубинский приехал в центр Киева на "Лексусе" снимать видео, как он ездит на велосипеде.