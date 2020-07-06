"Слуги народу" збирають підписи за відставку Криклія

Депутати вважають, що міністр "не помічає" і покриває тіньові схеми при сертифікації газобалонного обладнання

Депутати вважають, що міністр "не помічає" і покриває тіньові схеми при сертифікації газобалонного обладнання

Фото: railinsider.com.ua

Народні депутати від пропрезидентської партії збирають підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Про це повідомив народний депутат від "Слуг народу" Олександр Куницький на своїй сторінці у Facebook.

"Владислав Криклій не в курсі, що існує схема монопольної сертифікації ГБО (газобалонне обладнання)", – написав Куницький.

Депутат також оприлюднив відео, де він разом з колегою по фракції Олександром Дубінським розповідає Криклію про схеми, що діють під час перевірки й реєстрації ГБО. Він звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "поки не пізно, піти у відставку".

Куницький також оприлюднив фото проєкту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів.

Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО.... Опубліковано Alexander Kunitsky Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Малинська міськрада ініціювала відкликання нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко .