"Слуги народу" збирають підписи за відставку Криклія
Народні депутати від пропрезидентської партії збирають підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.
Про це повідомив народний депутат від "Слуг народу" Олександр Куницький на своїй сторінці у Facebook.
"Владислав Криклій не в курсі, що існує схема монопольної сертифікації ГБО (газобалонне обладнання)", – написав Куницький.
Депутат також оприлюднив відео, де він разом з колегою по фракції Олександром Дубінським розповідає Криклію про схеми, що діють під час перевірки й реєстрації ГБО. Він звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "поки не пізно, піти у відставку".
Куницький також оприлюднив фото проєкту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів.
Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО....Опубліковано Alexander Kunitsky Понеділок, 6 липня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Малинська міськрада ініціювала відкликання нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко .