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06 липня 2020, 18:48 3

"Слуги народу" збирають підписи за відставку Криклія

06 липня 2020, 18:48 3
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Депутати вважають, що міністр "не помічає" і покриває тіньові схеми при сертифікації газобалонного обладнання
Депутати вважають, що міністр "не помічає" і покриває тіньові схеми при сертифікації газобалонного обладнання
Фото: railinsider.com.ua
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Народні депутати від пропрезидентської партії збирають підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Про це повідомив народний депутат від "Слуг народу" Олександр Куницький на своїй сторінці у Facebook.

"Владислав Криклій не в курсі, що існує схема монопольної сертифікації ГБО (газобалонне обладнання)", – написав Куницький.

Депутат також оприлюднив відео, де він разом з колегою по фракції Олександром Дубінським розповідає Криклію про схеми, що діють під час перевірки й реєстрації ГБО. Він звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "поки не пізно, піти у відставку".

Куницький також оприлюднив фото проєкту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів.

Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО....

Опубліковано Alexander Kunitsky Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Малинська міськрада ініціювала відкликання нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко .

Владислав Криклій міністр Слуга народа відставка нардепи Мінінфраструктури Дубінський Олександр
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