Малинська міськрада ініціювала відкликання нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко

Відповідне рішення було прийнято під час позачергової сесії міськради

Відповідне рішення було прийнято під час позачергової сесії міськради

Фото: Тетяна Грищенко Facebook

Про це йдеться у тексті рішення міської ради, пише RegioNews.

Причиною відкликання стала бездіяльність народної обраниці у питанні збереження Малинського району, який в межах нового територіального-адміністративного устрою було вирішено ліквідувати.

Погодити проведення опитування зі збором підписів на предмет виконання депутатських обов’язків народним депутатом Грищенко Тетяною Миколаївною, обраною по 66 виборчому окрузі з центром в м. Малині щодо дбання про благо України і добробут Українського народу, захист інтересів виборців та держави; доручити юридичному відділу виконавчого комітету Малинської міської ради вивчити питання щодо можливості та підстав відкликання народного депутата за народною ініціативою", - йдеться у рішенні.

Окрім цього, депутати міськради заявили про незгоду з політикою партії "Слуга Народу", назвавши її "антинародною, такою, що не враховує думку самого народу, створює напругу в суспільстві в різних регіонах та формує протестні настрої".

Як відомо, на засіданні уряду 12 червня Кабмін затвердив поділ Житомирщини на 4 райони. При цьому Житомирська облрада та ОДА виступали за п’ять районів в області, а Мінрегіон за чотири - без Малинського.

Нагадаємо, 2 липня одна з ОТГ на Буковині подала до суду на Кабмін та Чернівецьку ОДА. Причина позову – незадоволення ухваленим перспективним планом розвитку.