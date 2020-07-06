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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
06 липня 2020, 14:21 11

Малинська міськрада ініціювала відкликання нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко

06 липня 2020, 14:21 11
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Відповідне рішення було прийнято під час позачергової сесії міськради
Відповідне рішення було прийнято під час позачергової сесії міськради
Фото: Тетяна Грищенко Facebook
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У Малині Житомирської області депутати висловили недовіру «Слузі народу» Тетяні Грищенко

Про це йдеться у тексті рішення міської ради, пише RegioNews.

Причиною відкликання стала бездіяльність народної обраниці у питанні збереження Малинського району, який в межах нового територіального-адміністративного устрою було вирішено ліквідувати.

Погодити проведення опитування зі збором підписів на предмет виконання депутатських обов’язків народним депутатом Грищенко Тетяною Миколаївною, обраною по 66 виборчому окрузі з центром в м. Малині щодо дбання про благо України і добробут Українського народу, захист інтересів виборців та держави; доручити юридичному відділу виконавчого комітету Малинської міської ради вивчити питання щодо можливості та підстав відкликання народного депутата за народною ініціативою", - йдеться у рішенні.

Окрім цього, депутати міськради заявили про незгоду з політикою партії "Слуга Народу", назвавши її "антинародною, такою, що не враховує думку самого народу, створює напругу в суспільстві в різних регіонах та формує протестні настрої".

Як відомо, на засіданні уряду 12 червня Кабмін затвердив поділ Житомирщини на 4 райони. При цьому Житомирська облрада та ОДА виступали за п’ять районів в області, а Мінрегіон за чотири - без Малинського.

Нагадаємо, 2 липня одна з ОТГ на Буковині подала до суду на Кабмін та Чернівецьку ОДА. Причина позову – незадоволення ухваленим перспективним планом розвитку.

Верховна Рада адмінреформа депутат нардеп горсовет Житомирська область Район Малин
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