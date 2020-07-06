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06 липня 2020, 11:59 13

Гео Лерос вимагає звільнення заступника директора ДБР Бабікова за порушення закону

06 липня 2020, 11:59 13
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Нардеп написав депутатський запит у НАЗК
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос звернувся в Національне агентство з питань запобігання корупції з вимогою перевірити діяльність першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Про це він повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Вимагаю негайно звільнити адвоката Януковича з посади першого заступника ДБР та притягнути до відповідальності за порушення Закону "Про запобігання корупції", - написав Лерос.

Депутат впевнений, що Бабіков, займаючи посаду першого заступника директора ДБР, "буде зливати справу Майдану".

"Враховуючи визначення терміна "керівник органу досудового розслідування", наведене в пункті 8 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, Олександр Бабіков наділений службовими повноваженнями щодо прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій в кримінальному провадженні, хід і результати попереднього розслідування в якому складають його приватний інтерес", - уточнив Лерос.

Раніше повідомлялося, що Гео Лерос писав про корупційні зв'язки поточного глави Офісу президента. Він опублікував "темники" для ЗМІ про те, як писати про Єрмака.

Також Лерос розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці та до чого тут Єрмак.

ДБР Слуга народа НАЗК депутат Гео Лерос
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