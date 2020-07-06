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06 липня 2020, 16:24 78

На базу в Кирилівку, де сталося масове отруєння, дітей привіз помічник нардепа Бужанського, – ЗМІ

06 липня 2020, 16:24 78
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Зе-команда знову порушила карантин: на базу відпочинку організовано поїхали вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", очолюваного помічником нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського – Данилом Міром
Зе-команда знову порушила карантин: на базу відпочинку організовано поїхали вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", очолюваного помічником нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського – Данилом Міром
Фото: соцмережі
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Після спалаху кишкової інфекції на базі відпочинку "Дніпровські зорі" у Кирилівці, стало відомо, що попри заборону організованого дитячого відпочинку та оздоровлення, на базу організовано завезли дітей – вихованців дніпровського клубу дзюдо "Спарта". Дев’ятеро спортсменів опинилися в лікарні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дніпро.ТБ.

Ситуацію, серед інших, коментував сам президент клубу Данило Міро.

Першого липня ми сюди заїхали. Пообідали, купалися у басейні, трошки у морі. Повечеряли. І от з десятої вечора почалася така карусель. Хлопців по черзі почало сильно рвати, почалась діарея. У декількох хлопців піднялася температура, вирішили викликати швидку допомогу. І не одну. Одна за іншою. Машин сім було", – розповів Міро.

При цьому запорізькі лікарі, коментуючи ситуацію з масовим отруєнням на базі відпочинку, зазначали, що дітей там не мало бути: організовані дитячі оздоровлення та відпочинок заборонені. Тобто ті, хто організував відпочинок дітей на базі, порушили карантинні обмеження.

Як відомо, президент клубу дзюдо "Спарта" Міро, на платній основі є помічником нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського (у минулому скликанні – помічником нардепа Євгена Мураєва).

Нагадаємо, відпочиваючі у Кирилівці на базі відпочинку "Дніпровські зорі" стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я увечері 1 липня після прийому їжі.

За попередніми даними, гості бази отруїлися окрошкою. Їх госпіталізували до лікарні.

карантин порушення отруєння Слуга народа діти Запоріжжя Кирилівка
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