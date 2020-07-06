"Слуги народа" собирают подписи за отставку Криклия

Депутаты считают, что министр "не замечает" и покрывает теневые схемы при сертификации газобаллонного оборудования

Депутаты считают, что министр "не замечает" и покрывает теневые схемы при сертификации газобаллонного оборудования

Фото: railinsider.com.ua

Народные депутаты от пропрезидентской партии собирают подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуг народа" Александр Куницкий на своей странице в Facebook.

"Владислав Криклий не в курсе, что существует схема монопольной сертификации ГБО (газобаллонное оборудование)", – написал Куницкий.

Депутат также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о схемах, действующих во время проверки и регистрации ГБО. Он обвиняет министра в том, что он покрывает эти схемы и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

Куницкий также обнародовал фото проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов.

Владислав Криклий - Министр инфраструктуры Украины не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО.... Опубликовано Alexander Kunitsky Понедельник, 6 июля 2020 г.

Напомним, сегодня стало известно, что Малинский горсовет инициировал отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко .