"Слуги народа" собирают подписи за отставку Криклия
Народные депутаты от пропрезидентской партии собирают подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуг народа" Александр Куницкий на своей странице в Facebook.
"Владислав Криклий не в курсе, что существует схема монопольной сертификации ГБО (газобаллонное оборудование)", – написал Куницкий.
Депутат также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о схемах, действующих во время проверки и регистрации ГБО. Он обвиняет министра в том, что он покрывает эти схемы и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".
Куницкий также обнародовал фото проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов.
Владислав Криклий - Министр инфраструктуры Украины не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО....Опубликовано Alexander Kunitsky Понедельник, 6 июля 2020 г.
Напомним, сегодня стало известно, что Малинский горсовет инициировал отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко .