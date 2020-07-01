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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 14:32 7

Шмигаль заявив, що держава погасила усі борги перед шахтарями

01 липня 2020, 14:32 7
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Зарплати отримали майже 40 тисяч шахтарів
Зарплати отримали майже 40 тисяч шахтарів
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд погасив усі борги перед шахтарями державних шахт.

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду 1 липня, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями.

Ще минулої пятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт", - сказав прем'єр.

Він додав, що майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату.

Нагадаємо, Шмигаль раніше повідомив, коли чекати закінчення паводків на заході України.

Деніс Шмигаль шахтарі Кабмін Заборгованість зарплати
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