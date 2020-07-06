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06 липня 2020, 12:49 12

У західних областях України вирішили послабити карантин

06 липня 2020, 12:49 12
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До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина
До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина
Фото: з відкритих джерел
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У Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві дозволили послабити карантин. У той же час ще 8 регіонів країни до ослаблення карантину не готові.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.

У зв'язку з невідповідністю критеріям пом'якшення карантину не можуть скасовувати обмеження: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.

коронавірус карантин МОЗ Львівщина Чернівецька ОДА
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