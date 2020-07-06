У західних областях України вирішили послабити карантин
До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина
До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина
У Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві дозволили послабити карантин. У той же час ще 8 регіонів країни до ослаблення карантину не готові.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.
У зв'язку з невідповідністю критеріям пом'якшення карантину не можуть скасовувати обмеження: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.
Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.
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