У західних областях України вирішили послабити карантин

До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина

До ослаблення карантину готові Львівщина та Буковина

Фото: з відкритих джерел

У Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві дозволили послабити карантин. У той же час ще 8 регіонів країни до ослаблення карантину не готові.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.

У зв'язку з невідповідністю критеріям пом'якшення карантину не можуть скасовувати обмеження: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.