В Украине стабилизировалась динамика эпидемии коронавируса - Шмыгаль
Несмотря на рост количества инфицированных COVID-19, в Украине стабилизируется динамика течения пандемии коронавируса.
Об этом президенту во время селекторного совещания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, показатели от Минздрава демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине.
Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - сказал Шмыгаль.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников, сейчас он составляет 6%.
Президент Владимир Зеленский поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах.
В начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами", - сказал Зеленский.
Напомним, 1 июля Шмыгаль заявил, что государство погасило все долги перед шахтерами.