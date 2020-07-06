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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 15:30 13

В Украине стабилизировалась динамика эпидемии коронавируса - Шмыгаль

06 июля 2020, 15:30 13
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Об этом свидетельствует статистика активных больных и уровень госпитализации
Об этом свидетельствует статистика активных больных и уровень госпитализации
Фото: Кабмин
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Несмотря на рост количества инфицированных COVID-19, в Украине стабилизируется динамика течения пандемии коронавируса.

Об этом президенту во время селекторного совещания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, показатели от Минздрава демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине.

Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - сказал Шмыгаль.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников, сейчас он составляет 6%.

Президент Владимир Зеленский поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах.

В начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое ​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами", - сказал Зеленский.

Напомним, 1 июля Шмыгаль заявил, что государство погасило все долги перед шахтерами.

коронавирус Украина Офис президента Денис Шмыгаль Совещание
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