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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 11:42 3

У Сумах загинула чиновниця обласної ради

06 липня 2020, 11:42 3
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Жінка загинула при спробі пірнути із аквалангом
Жінка загинула при спробі пірнути із аквалангом
Фото: Facebook
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4 липня у селі Климентове на річці Ворскла потонула 30-річна працівниця Сумської обласної ради Карина Козупиця.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної ради, передає RegioNews.

Жінка загинула при спробі пірнути із аквалангом, їй було 30 років.

Вона працювала провідним спеціалістом та головним юристконсутантом юридичного відділу управління майном обласної ради.

Також загинув 34-річний чоловік, обставини його загибелі поки невідомі.

Тіло загиблої дістали з води місцеві жителі, другого потопельника через три години знайшли водолази. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Карина Козупиця із 2012 року працювала на різних посадах у відділі Держкомзему у Тростянецькому районі, секторі державного земельного кадастру відділу Держземагентства у Тростянецькому районі, Тростянецькій РДА, Управлінні патрульної Служби МВС у місті Харкові, Департаменті патрульної поліції.

У листопаді 2016 року розпочала роботу в Управлінні майном Сумської обласної ради.

Нагадаємо, у сумській лікарні недоотримали 18 апаратів ШВЛ із-за зловживань чиновників.

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