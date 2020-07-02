У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва

Один з учасників "розборки" перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку

Один з учасників "розборки" перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку

На фото: Юрій Тацій (скрін відео)

В Департаменті містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації сталася бійка між заступником директора департаменту Юрієм Тацієм і депутатом Київради від фракції ВО "Свобода" Володимиром Назаренком.

Про інцидент стало відомо з повідомлень учасників бійки на своїх сторінках в Facebook, пише RegioNews.

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій заявив, що в його кабінет без попередження прийшов депутат Київради Володимир Назаренко. Народний обранець був агресивно налаштований і почав "розкидатися образами в бік чинної влади". Потім, як стверджує Тацій, депутат знищив частину документів на столі чиновника.

Я намагався спокійно вирішити ситуацію, проте "гість" не заспокоївся і завдав мені декілька ударів. Довелося викликати поліцію, яка склала протокол на депутата і проводить розслідування. У моєму кабінеті є система відеофіксації, всі матеріали з неї також передані поліцейським. Я зараз у лікарні з підозрою на струс мозку", – написав Тацій.

Сьогодні у Департаменті містобудування та архітектури КМДА залишилася дуже неприємна ситуація. До мого кабінету прийшов... Опубліковано Юрій Тацій Четвер, 2 липня 2020 р.

У свою чергу Володимир Назаренко заявив, що це чиновник напав на нього.

Тільки що на мене напав і вдарив по обличчю, образив мою офіцерську честь спільник Кличка Юрій Тацій, який видає незаконні містобуди (ймовірно, мова йде про містобудівні умови і обмеження) і легалізує незаконні містобуди", – написав Назаренко.

Щойно на мене напавши і вдарив по обличчю, образив мою офіцерську честь подельнік Кличка Юрій ТАЦІЙ, який видає незаконні Містобуди і легалізовує незаконні Містобуди. Прошу підтримки Хрещатик, 32 Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

На відео можете бачіті нахабство нападника На місці вже працює поліція, пишемо заяву Нагадую! Юрій ТАЦІЙ, який намагається легалізувати незаконні забудови, щойно здійснив напад на мене, намагаючись приховати корупційні документи Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

Пізніше Назаренко додав ще один пост, в якому пояснив причини бійки, а саме небажання Тація обмежувати своїми рішеннями нелегальні забудови.

В кінці Назаренко написав, що буде вимагати відставки чиновника.

Через що ж стався конфлікт з Тацієм в Департаменті містобудуванння Всі, хто цікавиться столичною політикою, давно... Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха заснув на засіданні Верховної Ради.