У сумській лікарні недоотримали 18 апаратів ШВЛ із-за зловживань чиновників - СБУ

Вартість продукції на 20% перевищила ринкову

Вартість продукції на 20% перевищила ринкову

Фото: СБУ

За даними Служби безпеки України, одна з клінічних лікарень в Сумах із-за зловживань чиновників отримала замість 23 апаратів ШВЛ лише 5.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Згідно даних слідства, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма повинна була поставити в лікарню 23 апарати ШВЛ. Однак фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель, чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість продукції перевищила ринкову на 20%.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі викрили виробництво сумнівних антисептиків на мільйони гривень.