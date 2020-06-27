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27 червня 2020, 17:22

У сумській лікарні недоотримали 18 апаратів ШВЛ із-за зловживань чиновників - СБУ

27 червня 2020, 17:22
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Вартість продукції на 20% перевищила ринкову
Вартість продукції на 20% перевищила ринкову
Фото: СБУ
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За даними Служби безпеки України, одна з клінічних лікарень в Сумах із-за зловживань чиновників отримала замість 23 апаратів ШВЛ лише 5.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Згідно даних слідства, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма повинна була поставити в лікарню 23 апарати ШВЛ. Однак фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель, чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість продукції перевищила ринкову на 20%.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі викрили виробництво сумнівних антисептиків на мільйони гривень.

СБУ чиновники медики лікарні ШВЛ
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