В Сумах погибла чиновница областного совета

Женщина погибла при попытке нырнуть с аквалангом

Женщина погибла при попытке нырнуть с аквалангом

Фото: Facebook

4 июля в селе Климентово на реке Ворскла утонула 30-летняя работница Сумского областного совета Карина Козупица.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского областного совета, передает RegioNews.

Женщина погибла при попытке нырнуть с аквалангом, ей было 30 лет.

Она работала ведущим специалистом и главным юристконсутантом юридического отдела управления имуществом областного совета.

Также погиб 34-летний мужчина, обстоятельства его гибели пока неизвестны.

Тело погибшей достали из воды местные жители, второго утопленника через 3 часа нашли водолазы. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Карина Козупица с 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой РГА, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции.

В ноябре 2016 года начала работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.

Напомним, в сумской больнице недополучили 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников.