В Сумах погибла чиновница областного совета
4 июля в селе Климентово на реке Ворскла утонула 30-летняя работница Сумского областного совета Карина Козупица.
Об этом сообщает пресс-служба Сумского областного совета, передает RegioNews.
Женщина погибла при попытке нырнуть с аквалангом, ей было 30 лет.
Она работала ведущим специалистом и главным юристконсутантом юридического отдела управления имуществом областного совета.
Также погиб 34-летний мужчина, обстоятельства его гибели пока неизвестны.
Тело погибшей достали из воды местные жители, второго утопленника через 3 часа нашли водолазы. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Карина Козупица с 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой РГА, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции.
В ноябре 2016 года начала работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.
Напомним, в сумской больнице недополучили 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников.