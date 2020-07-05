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05 липня 2020, 12:02 7

Шкарлет розповів, що його змушували йти на вибори від "Партії регіонів"

05 липня 2020, 12:02 7
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За його словами, він не міг відмовитися від балотування, щоби не зашкодити університету, яким він керував
За його словами, він не міг відмовитися від балотування, щоби не зашкодити університету, яким він керував
Фото: ВВС Україна
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В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заперечив свої зв’язки з «Партією регіонів», від якої балотувався до Чернігівської облради у 2010 році.

Про це Сергій Шкарлет розповів виданню "Лівий берег", пише RegioNews.

Реально не міг відмовитися. Поясню, чому. Університет - державна установа. Я не хотів ризикувати - якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – сказав Шкарлет.

Також керівник Міносвіти спростував свої слова в інтерв’ю 2004 року про підтримку Януковича, гарні стосунки з Табачником і те, що він "повністю поділяє погляди і принципи "Партії регіонів". Шкарлет каже, що він цієї фрази не говорив, інтерв’ю не читав і абзаца не пам’ятає.

Також Шкарлет розповів, що до "БПП" він не вступав, хоча і підтримував цю політсилу, а балотувався від партії Порошенка у 2015 році, щоб "продовжити каденцію" депутата облради, але до представницького органу не пройшов.

Нагадаємо, днями Денис Шмигаль повідомив, що в уряді розслідують можливий плагіат Шкарлета.

Також прем`єр констатував, що Шкарлет призначений на посаду із випробувальним терміном.

вибори Чернігів Партія регіонів облрада міністр освіти Сергій Шкарлет
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