Шкарлет розповів, що його змушували йти на вибори від "Партії регіонів"
В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заперечив свої зв’язки з «Партією регіонів», від якої балотувався до Чернігівської облради у 2010 році.
Про це Сергій Шкарлет розповів виданню "Лівий берег", пише RegioNews.
Реально не міг відмовитися. Поясню, чому. Університет - державна установа. Я не хотів ризикувати - якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – сказав Шкарлет.
Також керівник Міносвіти спростував свої слова в інтерв’ю 2004 року про підтримку Януковича, гарні стосунки з Табачником і те, що він "повністю поділяє погляди і принципи "Партії регіонів". Шкарлет каже, що він цієї фрази не говорив, інтерв’ю не читав і абзаца не пам’ятає.
Також Шкарлет розповів, що до "БПП" він не вступав, хоча і підтримував цю політсилу, а балотувався від партії Порошенка у 2015 році, щоб "продовжити каденцію" депутата облради, але до представницького органу не пройшов.
Нагадаємо, днями Денис Шмигаль повідомив, що в уряді розслідують можливий плагіат Шкарлета.
Також прем`єр констатував, що Шкарлет призначений на посаду із випробувальним терміном.