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05 липня 2020, 12:45 11

Зеленський ночував у незаконно побудованому готелі

05 липня 2020, 12:45 11
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Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"
Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"
Фото:101hotels.com
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Крім фіксації підміни документів при видачі містобудівних умов, готель знаходиться в 100 метрах від кромки води, що заборонено будівельними нормами.

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм-канал Типова Україна.

Також в зазначеному готелі досить "кусючі" ціни. Мінімальна вартість номера - 6 тисяч гривень за добу, президентський люкс - 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський викупався в Одесі з Єрмаком там же, де і звільненим з Богданом.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.

Володимир Зеленський Одеса президент візит готель
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