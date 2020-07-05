Зеленський ночував у незаконно побудованому готелі

Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"

Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"

Фото:101hotels.com

Крім фіксації підміни документів при видачі містобудівних умов, готель знаходиться в 100 метрах від кромки води, що заборонено будівельними нормами.

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм-канал Типова Україна.

Також в зазначеному готелі досить "кусючі" ціни. Мінімальна вартість номера - 6 тисяч гривень за добу, президентський люкс - 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський викупався в Одесі з Єрмаком там же, де і звільненим з Богданом.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.