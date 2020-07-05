Зеленський ночував у незаконно побудованому готелі
Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"
Президент зупинився в готелі "Немо" на самому березі одеського пляжу "Ланжерон"
Крім фіксації підміни документів при видачі містобудівних умов, готель знаходиться в 100 метрах від кромки води, що заборонено будівельними нормами.
Про це пише Regionews з посиланням на телеграм-канал Типова Україна.
Також в зазначеному готелі досить "кусючі" ціни. Мінімальна вартість номера - 6 тисяч гривень за добу, президентський люкс - 20 тисяч гривень.
Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський викупався в Одесі з Єрмаком там же, де і звільненим з Богданом.
Також сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.
Зеленський купався в Одесі з Єрмаком там же, де і зі звільненим БогданомВсі новини »
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