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05 июля 2020, 12:45 12

Зеленский ночевал в незаконно построенном отеле

05 июля 2020, 12:45 12
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Фото:101hotels.com
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Помимо фиксации подмены документов при выдаче градостроительных условий, отель находится в 100 метрах от кромки воды, что запрещено строительными нормами.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм-канал Типичная Украина.

Также в указанном отеле довольно "кусачие" цены. Минимальная стоимость номера - 6 тысяч гривен за сутки, президентский люкс - 20 тысяч гривен.

Напомним, сегодня утром Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом.

Также сегодня президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.

Владимир Зеленский Одесса президент визит готель
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