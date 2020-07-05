Зеленский ночевал в незаконно построенном отеле
Президент остановился в гостинице "Немо" на самом берегу одесского пляжа "Ланжерон"
Президент остановился в гостинице "Немо" на самом берегу одесского пляжа "Ланжерон"
Помимо фиксации подмены документов при выдаче градостроительных условий, отель находится в 100 метрах от кромки воды, что запрещено строительными нормами.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм-канал Типичная Украина.
Также в указанном отеле довольно "кусачие" цены. Минимальная стоимость номера - 6 тысяч гривен за сутки, президентский люкс - 20 тысяч гривен.
Напомним, сегодня утром Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом.
Также сегодня президент Владимир Зеленский принял участие в параде ВМС Украины в Одессе.
Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным БогданомВсе новости »
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