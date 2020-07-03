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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 11:19 2

Шкарлет призначений на посаду із випробувальним терміном - Шмигаль

03 липня 2020, 11:19 2
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25 червня він призначений виконуючим обов'язки міністра освіти та науки
25 червня він призначений виконуючим обов'язки міністра освіти та науки
Фото: Кабмін
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Сергія Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки із своєрідним випробувальним терміном, упродовж наступних місяців він має можливість себе проявити.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

На пана Сергія Шкарлета тимчасово покладено виконання обов'язків. Це важливий момент. Вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців, і це своєрідний випробувальний термін", - сказав Шмигаль.

Він додав, що з такою позицією погоджується значна кількість народних депутатів.

За словами прем'єр-міністра, Шкарлет під час засідання комітету представив своє бачення першочергових кроків у галузі освіти на 2020 рік.

Він додав, що у програмі Шкарлета бачить багато позитивних речей.

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Кабмін Верховна Рада Деніс Шмигаль міністр освіти Сергій Шкарлет
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