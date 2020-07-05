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05 июля 2020, 12:02 8

Шкарлет рассказал, что его заставляли идти на выборы от "Партии регионов"

05 июля 2020, 12:02 8
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По его словам, он не мог отказаться от баллотирования, чтобы не навредить университету, которым он руководил
По его словам, он не мог отказаться от баллотирования, чтобы не навредить университету, которым он руководил
Фото: ВВС Украина
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И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг свои связи с «Партией регионов», от которой баллотировался в Черниговский облсовет в 2010 году.

Об этом Сергей Шкарлет рассказал изданию "Левый берег", пишет RegioNews.

Реально не мог отказаться. Объясню, почему. Университет - государственное учреждение. Я не хотел рисковать - если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", – сказал Шкарлет.

Также руководитель Минобразования опроверг свои слова в интервью 2004 года о поддержке Януковича, хороших отношениях с Табачником и то, что он "полностью разделяет взгляды и принципы "Партии регионов". Шкарлет говорит, что он этой фразы не говорил, интервью не читал и абзаца не помнит.

Также Шкарлет рассказал, что в "БПП" он не вступал, хотя и поддерживал эту политсилу, а баллотировался от партии Порошенко в 2015 году, чтобы продолжить каденцию" депутата облсовета, но в представительский орган не прошел.

Напомним, на днях Денис Шмигаль сообщил, что в правительстве расследуют возможный плагиат Шкарлета.

Также премьер констатировал, что Шкарлет назначен на должность с испытательным сроком.

выборы Чернигов Партия регионов облсовет министр образования Сергей Шкарлет
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