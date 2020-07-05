Шкарлет рассказал, что его заставляли идти на выборы от "Партии регионов"
И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг свои связи с «Партией регионов», от которой баллотировался в Черниговский облсовет в 2010 году.
Об этом Сергей Шкарлет рассказал изданию "Левый берег", пишет RegioNews.
Реально не мог отказаться. Объясню, почему. Университет - государственное учреждение. Я не хотел рисковать - если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", – сказал Шкарлет.
Также руководитель Минобразования опроверг свои слова в интервью 2004 года о поддержке Януковича, хороших отношениях с Табачником и то, что он "полностью разделяет взгляды и принципы "Партии регионов". Шкарлет говорит, что он этой фразы не говорил, интервью не читал и абзаца не помнит.
Также Шкарлет рассказал, что в "БПП" он не вступал, хотя и поддерживал эту политсилу, а баллотировался от партии Порошенко в 2015 году, чтобы продолжить каденцию" депутата облсовета, но в представительский орган не прошел.
Напомним, на днях Денис Шмигаль сообщил, что в правительстве расследуют возможный плагиат Шкарлета.
Также премьер констатировал, что Шкарлет назначен на должность с испытательным сроком.