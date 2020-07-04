У Києві та інших містах проходять акції на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

Акції протесту "200 днів брехні" відбуваються по всій Україні

Акції протесту "200 днів брехні" відбуваються по всій Україні

Фото: Ельдар Сарахман

4 липня, у Києві та інших містах України тривають акції на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляють організатори акції у Facebook, передає RegioNews.

Захід організували представники партії "Основа Майбутнього" та ініціативні групи "FreeRiff" і "FreeKuzmenko".

Участь у акції беруть декілька тисяч людей, серед яких родичі і друзі ув'язнених. Головне гасло акції - "Досить брехати!".

Мітинги одночасно відбуваються у Дніпрі, Вінниці, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові та інших містах України.

За словами учасників акції, вже більше 200 днів підозрювані перебувають у СІЗО. Метою акцій є привернення уваги до доказів невинуватості та фактів фабрикації справи Шеремета.

У Києві активісти зібралися у парку навпроти червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка, там відбувся концерт патріотичної музики.

Після акції в парку її учасники рушили колоною до Офісу Президента і Міністерства внутрішніх справ.

На думку учасників та організаторів акції, надані МВС докази причетності до замаху на Шеремета не витримують критики.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.