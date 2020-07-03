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03 липня 2020, 13:16 6

Рух по Південному мосту обмежать до кінця літа: подробиці

03 липня 2020, 13:16 6
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Відомо, що рух буде частково обмежено у нічний час
Відомо, що рух буде частково обмежено у нічний час
Фото з відкритих джерел
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У Києві у зв'язку з ремонтом покриття на Південному мосту з 3 липня по 30 серпня по ночах будуть обмежувати рух.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

Працівники КП "Київавтошляхміст" починають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху. Часткове обмеження руху заплановано у ці вихідні в напрямку Столичного шосе", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що більшість робіт будуть проводити по ночах, щоб зменшити вплив на трафік.

Раніше повідомлялося, що в Києві міська влада планує облаштувати канатну переправу через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова.

Київ міст ремонт доріг КМДА Обмеження
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