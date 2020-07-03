Рух по Південному мосту обмежать до кінця літа: подробиці
Відомо, що рух буде частково обмежено у нічний час
Відомо, що рух буде частково обмежено у нічний час
У Києві у зв'язку з ремонтом покриття на Південному мосту з 3 липня по 30 серпня по ночах будуть обмежувати рух.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.
Працівники КП "Київавтошляхміст" починають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху. Часткове обмеження руху заплановано у ці вихідні в напрямку Столичного шосе", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що більшість робіт будуть проводити по ночах, щоб зменшити вплив на трафік.
Раніше повідомлялося, що в Києві міська влада планує облаштувати канатну переправу через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова.
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході