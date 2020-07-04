В Киеве и других городах проходят акции в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Акции протеста "200 дней лжи" проходят по всей Украине

Акции протеста "200 дней лжи" проходят по всей Украине

Фото: Эльдар Сарахман

4 июля, в Киеве и других городах Украины продолжаются акции в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook, передает RegioNews.

Мероприятие организовали представители партии "Основа Будущего" и инициативные группы "FreeRiff" и "FreeKuzmenko".

Участие в акции принимают несколько тысяч человек, среди которых родственники и друзья заключенных. Главный лозунг акции - "Хватит врать!".

Митинги одновременно проходят в Днепре, Виннице, Львове, Луцке, Ровно, Харькове и других городах Украины.

По словам участников акции, уже более 200 дней подозреваемые находятся в СИЗО. Целью акций является привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактов фабрикации дела Шеремета.

В Киеве активисты собрались в парке напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко, там состоялся концерт патриотической музыки.

После акции в парке ее участники двинулись колонной к Офису Президента и Министерства внутренних дел.

По мнению участников и организаторов акции, предоставленные МВД доказательства причастности к покушению на Шеремета не выдерживают критики.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.