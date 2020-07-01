Главу Одеської ОДА можуть звільнити вже на цьому тижні: через порушення карантинних заходів

Зеленський планує приїхати з інспецією в Одесу

Зеленський планує приїхати з інспецією в Одесу

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський до кінця цього тижня планує відвідати Одеську область з робочим візитом. Очікується, що разом з президентом в область поїде і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє джерело RegioNews в Офісі президента.

Серед питань, які планується розглянути під час візиту: контроль за розповсюдженням коронавірусной інфекції в області та можливе посилення карантину.

Також, за даними джерела, буде піднято питання про звільнення голови Одеської ОДА Максима Куцого в силу того, що він не впорався з дотриманням контролю за ситуацією з карантинними обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що головне управління Національної поліції протягом вікенду в Одеській області здійснило 119 рейдів, зафіксувавши 26 порушень. В інспектуванні брали участь 238 осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.