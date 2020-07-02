На Одещині викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ

Угруповання вимагало від потерпілого 250 тисяч доларів США

Угруповання вимагало від потерпілого 250 тисяч доларів США

Слідчі Державного бюро розслідування викрили на вимаганні грошових коштів у сумі 250 тисяч доларів США організовану групу на чолі із заступником одного з відділів Управління СБУ в Одеській області.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, працівник СБУ організував та керував діяльністю злочинного угрупування, члени якого протягом травня 2020 року вимагали від громадянина кошти у сумі 250 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо обставин смерті одного з народних депутатів України, які можуть йому зашкодити.

У випадку відмови від надання коштів, члени угрупування погрожували потерпілому застосувати до нього та його близьких родичів насильство.

Слідчі ДБР повідомили підполковнику СБУ про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Вимагання 250 тисяч доларів США – ДБР, СБУ та ОГП викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ ... Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР провело обшуки у військових частинах Повітряних сил ЗСУ.