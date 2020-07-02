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02 липня 2020, 21:16 4

На Одещині викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ

02 липня 2020, 21:16 4
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Угруповання вимагало від потерпілого 250 тисяч доларів США
Угруповання вимагало від потерпілого 250 тисяч доларів США
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Слідчі Державного бюро розслідування викрили на вимаганні грошових коштів у сумі 250 тисяч доларів США організовану групу на чолі із заступником одного з відділів Управління СБУ в Одеській області.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, працівник СБУ організував та керував діяльністю злочинного угрупування, члени якого протягом травня 2020 року вимагали від громадянина кошти у сумі 250 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо обставин смерті одного з народних депутатів України, які можуть йому зашкодити.

У випадку відмови від надання коштів, члени угрупування погрожували потерпілому застосувати до нього та його близьких родичів насильство.

Слідчі ДБР повідомили підполковнику СБУ про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Вимагання 250 тисяч доларів США – ДБР, СБУ та ОГП викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ ...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР провело обшуки у військових частинах Повітряних сил ЗСУ.

ДБР Одеса СБУ кримінальна справа здирництво банда
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