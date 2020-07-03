НАБУ проводить обшуки в експрокурора Одеської області по справі Труханова

Обшуки в Одесі тривають вже другий день

Обшуки в Одесі тривають вже другий день

Фото: 048.ua

3 липня детективи НАБУ продовжують проводити обшуки в Одесі у справі про махінації в одеській мерії, у якій фігурують мер Одеси Геннадій Труханов та бізнесмен Володимир Галантерник.

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