НАБУ проводить обшуки в експрокурора Одеської області по справі Труханова
Обшуки в Одесі тривають вже другий день
Обшуки в Одесі тривають вже другий день
3 липня детективи НАБУ продовжують проводити обшуки в Одесі у справі про махінації в одеській мерії, у якій фігурують мер Одеси Геннадій Труханов та бізнесмен Володимир Галантерник.
Про це повідомляє місцеве видання 048.ua, передає RegioNews.
Видання зазначає, що сьогодні НАБУ обшукує колишнього прокурора області Олега Жученко.
Також обшуки тривають у як мінімум 4 співробітників будівельної компанії "Будова", зокрема у адвоката цієї фірми.
Справа стосується реалізації під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю.
Нагадаємо, 2 липня в Одесі працівники НАБУ проводять обшуки у справі про незаконне виведення нерухомості міста з власності громади.
СБУ задокументувала зловживання чиновників Дніпра на десятки мільйонівВсі новини »
03 липня 2020, 14:57На Київщині СБУ з обшуками нагрянула до керівництва мерії міста Українка
03 липня 2020, 13:22ДБР відкрила справу через вилучення військового майна Повітряних сил
03 липня 2020, 12:22
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході