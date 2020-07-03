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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 15:14 9

НАБУ проводить обшуки в експрокурора Одеської області по справі Труханова

03 липня 2020, 15:14 9
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Обшуки в Одесі тривають вже другий день
Обшуки в Одесі тривають вже другий день
Фото: 048.ua
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3 липня детективи НАБУ продовжують проводити обшуки в Одесі у справі про махінації в одеській мерії, у якій фігурують мер Одеси Геннадій Труханов та бізнесмен Володимир Галантерник.

Про це повідомляє місцеве видання 048.ua, передає RegioNews.

Видання зазначає, що сьогодні НАБУ обшукує колишнього прокурора області Олега Жученко.

Також обшуки тривають у як мінімум 4 співробітників будівельної компанії "Будова", зокрема у адвоката цієї фірми.

Справа стосується реалізації під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю.

Нагадаємо, 2 липня в Одесі працівники НАБУ проводять обшуки у справі про незаконне виведення нерухомості міста з власності громади.

НАБУ Одеса обшуки Геннадій Труханов кримінальна справа
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