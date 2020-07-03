В Харківській області кожний район індивідуально посилюватиме карантин

Комісії з ТЕБ та НС повинні самі вирішити, чи варто посилювати карантин на місцях з урахуванням епідситуації

Комісії з ТЕБ та НС повинні самі вирішити, чи варто посилювати карантин на місцях з урахуванням епідситуації

Фото: з відкритих джерел

Під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що усі райони області не повинні однаково посилювати карантинні заходи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне. Регіональна комісія ухвалила рішення, за яким міські й районні комісії мають самі вирішувати, чи посилювати їм карантин з урахуванням епідемічної ситуації у громадах. Ми надаємо можливість керівництву кожної адміністративно-територіальної одиниці провести комісію і визначитися, з огляду на дані, які будуть надані виконуючим обов'язки санітарного лікаря по всім чотирьом критеріям", — пояснив голова Харківської ОДА За його словами, протокол комісії направлять у райони та міста вже сьогодні, на його підставі комісії мають ухвалити рішення. Нагадаємо, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що карантинні заходи в області можуть бути посилені.

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