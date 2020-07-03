В Харківській області кожний район індивідуально посилюватиме карантин
Під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що усі райони області не повинні однаково посилювати карантинні заходи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Регіональна комісія ухвалила рішення, за яким міські й районні комісії мають самі вирішувати, чи посилювати їм карантин з урахуванням епідемічної ситуації у громадах.
Ми надаємо можливість керівництву кожної адміністративно-територіальної одиниці провести комісію і визначитися, з огляду на дані, які будуть надані виконуючим обов'язки санітарного лікаря по всім чотирьом критеріям", — пояснив голова Харківської ОДА
За його словами, протокол комісії направлять у райони та міста вже сьогодні, на його підставі комісії мають ухвалити рішення.
Нагадаємо, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що карантинні заходи в області можуть бути посилені.