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03 липня 2020, 09:11 7

СБУ викрила схему в Податковій: завдавала шкоди в 2 млрд гривень щомісяця

03 липня 2020, 09:11 7
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У схемі були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності
У схемі були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності
Фото: СБУ
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Правоохоронцям вдалося викрити корупційну схему в Державній податковій службі - вона щомісяця завдавала шкоди державі на понад 2 мільярди гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначає слідство, схема діяла в 2019-2020 роках. До участі в ній були залучені близько 400 суб'єктів господарювання, посадові особи Державної фіскальної служби і транзитно-конвераціонні групи.

Незаконне формування сум податкових кредитів по ПДВ відбувалося, в тому числі, через несанкціоне втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті - держбюджету заподіяну шкоду в особливо великих розмірах", - відзначають в СБУ.

У даній справі було проведено понад 120 обшуків, а також накладено арешти на рахунки підприємств на більш ніж 100 млн гривень та заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на суму 587 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області був ліквідований конвертаційний центр з обігом у понад 200 мільйонів гривень.

податкова служба податок СБУ бюджет Схеми
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