Сіяли паніку і дискредитували Зеленського: СБУ викрила російську ботоферму

Потужності ботоферми дозволяли створювати фейки від імені понад 500 ботів

Потужності ботоферми дозволяли створювати фейки від імені понад 500 ботів

Фото: СБУ

У Бердянську Служба безпеки України блокувала роботу ботоферми, під управлінням Росії, яку використовували для дискредитації української влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що житель Бердянська устаткував ботоферму необхідним обладнанням і програмним забезпеченням.

Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 "ботів". Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-карти як українських, так і російських мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "вкиди" оброблювані ботофермою, були спрямовані на створення паніки під час пандемії коронавіруса і дискредитацію дій української влади.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання і майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.

Викриття ботоферми здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Раніше СБУ накрила велику мережу ботоферм у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях.