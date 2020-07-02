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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 18:46 7

СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Житомирском бронетанковом заводе

02 июля 2020, 18:46 7
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Фото: СБУ
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Контрразведка СБУ разоблачила искусственное завышение стоимости работ при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, весной 2018 года должностные лица предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки на сумму 2,5 миллиона гривен.

Инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время, львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчики, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к преждевременным поломкам оборудования.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки. Изъято военную продукцию, договоры, финансовую документацию, доказывающие неправомерное завышение стоимости ремонтных работ", - добавили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением Уголовного кодекса.

Напомним, в Запорожье СБУ пресекла работу подпольного производства алкогольного фальсификата.

Также в Херсонской области разоблачили подпольный цех по изготовлению дезинфицирующих средств.

СБУ Житомир Завод коррупция
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