В резиденции президента Зеленского незаконно проводят свадьбы

Резиденцией президента руководит Государственное управление делами

Резиденцией президента руководит Государственное управление делами

Фото: скриншот видео

В Ивано-Франковской области на территории президентской резиденции "Синегора" можно за деньги провести свадебную торжественную церемонию.

Об этом говорится в сюжете "4 канала", передает RegioNews.

На территории резиденции во времена экс-президента Виктора Януковича построили теннисный корт, а уже для президента Зеленского оборудовали спортивную площадку.

Также на территории есть вертолетная площадка, охотничьи угодья и лыжные трассы, Зеленский отдыхал здесь на рождественские праздники.

Как выяснили журналисты, за небольшие деньги на территории президентской закрытой резиденции можно провести свадебную церемонию, а гостей на закрытый объект проведут, как участников экскурсии.

Журналисты, ссылаясь на слова сотрудницы резиденции, отмечают, что за мероприятие из 8 человек придется заплатить 1000 гривен, и плюс по 50 гривен за каждого дополнительного гостя.

Цена аренды помещения составляет 1000 гривен за ночь, меню на праздничный стол обойдется в минимум 350 грн на человека. Также на территории резиденции есть коттеджи, аренда которых стоит 2000 грн в сутки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.