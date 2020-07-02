Голова АМКУ Юрій Терентьєв відкликав свою заяву про відставку

Заяву про відставку Терентьєв написав під тиском президента Зеленського

Заяву про відставку Терентьєв написав під тиском президента Зеленського

Фото: Facebook

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї попередньої заяви про відставку.

Про це у Facebook повідомив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ", - написав Бутусов.

Він припускає, що за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба.

З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба", - додав журналіст.

Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.