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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 12:52 8

Голова АМКУ Юрій Терентьєв відкликав свою заяву про відставку

02 липня 2020, 12:52 8
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Заяву про відставку Терентьєв написав під тиском президента Зеленського
Заяву про відставку Терентьєв написав під тиском президента Зеленського
Фото: Facebook
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Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї попередньої заяви про відставку.

Про це у Facebook повідомив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ", - написав Бутусов.

Він припускає, що за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба.

З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба", - додав журналіст.

Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.

Володимир Зеленський заява відставка АМКУ Юрій Терентьєв
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