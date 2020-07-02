Голова АМКУ Юрій Терентьєв відкликав свою заяву про відставку
Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї попередньої заяви про відставку.
Про це у Facebook повідомив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає RegioNews.
Заяву про відставку Терентьєв написав вчора в Офісі Президента під тиском самого Володимира Зеленського. Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити главу АМКУ", - написав Бутусов.
Він припускає, що за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба.
З огляду на те, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з поста спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба", - додав журналіст.
Нагадаємо, 1 липня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку.