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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 11:55 9

Мэр Запорожья заявил, что его партия будет участвовать в местных выборах

02 июля 2020, 11:55 9
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Партия была зарегистрирована в январе 2020 года
Партия была зарегистрирована в январе 2020 года
Фото: Facebook
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Партия городского головы Запорожья Владимира Буряка "Единение" будет участвовать в местных выборах.

Об этом он заявил в Facebook, передает RegioNews.

Буряк сообщил, что список кандидатов от партии будет сформирован с участием жителей Запорожья, а кандидаты будут встречаться и общаться с людьми для выработки общей программы действий будущих депутатов.

Главный принцип подбора кандидатов - это прозрачность и открытость. В списке будут люди, которые хорошо зарекомендовали себя, которые проявили себя с наилучшей стороны и работали на благо жителей Запорожья", - сообщил мэр.

Партия Владимира Буряка "Единение" была зарегистрирована 16 января 2020 года, ее создание городской голова Запорожья объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

Напомним, Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья - исследование.

партия мэр Запорожье Владимир Буряк Местные выборы
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