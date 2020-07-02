Мэр Запорожья заявил, что его партия будет участвовать в местных выборах
Партия городского головы Запорожья Владимира Буряка "Единение" будет участвовать в местных выборах.
Об этом он заявил в Facebook, передает RegioNews.
Буряк сообщил, что список кандидатов от партии будет сформирован с участием жителей Запорожья, а кандидаты будут встречаться и общаться с людьми для выработки общей программы действий будущих депутатов.
Главный принцип подбора кандидатов - это прозрачность и открытость. В списке будут люди, которые хорошо зарекомендовали себя, которые проявили себя с наилучшей стороны и работали на благо жителей Запорожья", - сообщил мэр.
Партия Владимира Буряка "Единение" была зарегистрирована 16 января 2020 года, ее создание городской голова Запорожья объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.
Напомним, Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья - исследование.