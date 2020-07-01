Профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо утворення та ліквідації районів

"За" проголосував 21 член комітету

"За" проголосував 21 член комітету

Фото: Андрій Клочко Facebook

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування після тривалого та публічного обговорення рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт Постанови про утворення та ліквідацію районів (№ 3650) в редакції Комітету.

Про це пише RegioNews.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду прийняти в цілому з урахуванням пропозицій, які були обговорені та підтримані на Комітеті 30 червня та 1 липня з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням", – сказав Голова Комітету Андрій Клочко.

Під час розгляду цього документу, очільник Комітету зауважив, що субрегіональний рівень реформи децентралізації стосується насамперед територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Багато хто переживає, що через утворення нового району за якоюсь довідкою доведеться їхати хтозна куди. Але це не так. Послуги йдуть до людей – до громад. Це – базовий рівень. Нові райони утворюються, перш за все, задля більш комфортного та компактного розташування місцевих органів виконавчої влади, прокуратури, судів тощо", – зазначив парламентар.

Він також закцентував на тому, що лише спільна та злагоджена робота усіх партій та груп дозволить змінювати державу.

Реформа децентралізації, незалежно від політичного забарвлення кожного, передбачає піклування про людей. Це – наша спільна цінність", – зазначив Андрій Клочко.

Напередодні документ був розглянутий та затверджений на засіданні підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою.

Проєкт Постанови (№ 3650) авторства Кабінету Міністрів України по утворення та ліквідацію був внесений до парламенту 15 червня 2020 року.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування... Опубліковано Андрій Клочко Середа, 1 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Андрій Клочко наголошував, що процес децентралізації не повинен зупинятися навіть у такий важкий для країни час

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